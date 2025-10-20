Detuvieron a un concejal electo de LLA acusado de disparar contra su pareja

Ignacio Contreras, quien encabezó la lista libertaria en San Vicente, fue arrestado tras ser denunciado por su esposa. La mujer aseguró que el hombre efectuó dos disparos dentro de la vivienda luego de una discusión.

Un concejal electo de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de San Vicente fue detenido este domingo acusado de protagonizar un grave episodio de violencia de género. Su pareja lo denunció por haber disparado dos veces dentro de la casa que ambos compartían, tras una discusión por una presunta infidelidad.

El detenido fue identificado como Ignacio Contreras, de 51 años, quien encabezó la lista libertaria en las elecciones legislativas del 7 de septiembre pasado. La Policía lo aprehendió en un campo de su propiedad, conocido como “Mi Viejo”, luego de un llamado al Comando de Prevención Rural por una “disputa familiar”.

Según la denuncia de su pareja, una joven de 24 años, la pelea comenzó cuando ella lo enfrentó por una supuesta infidelidad y llegó a grabar parte del intercambio con su teléfono. Tras refugiarse en el baño, la mujer relató que Contreras golpeó varias veces la puerta y finalmente efectuó dos disparos, uno de los cuales habría impactado en la bañera.

Durante el operativo, los efectivos hallaron una pistola 9 milímetros registrada a nombre del concejal electo, vainas servidas en el baño y signos de desorden en toda la vivienda. La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde radicó la denuncia formal y prestó declaración.

La fiscal Karina Guyot, de la UFI de San Vicente, quedó a cargo de la causa y ordenó la detención de Contreras, quien fue trasladado a la Comisaría Primera del distrito. Además, dispuso la realización de pericias balísticas y pruebas para detectar residuos de pólvora en las manos de ambos, con el fin de determinar quién efectuó los disparos.

Por el momento, el dirigente libertario enfrenta imputaciones por violencia de género, mientras continúa detenido a la espera de ser indagado.



