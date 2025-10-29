Radio TV Valle Viejo
Detuvieron a un abogado de Emerenciano Sena en plena audiencia por el Caso Cecilia Strzyzowski

 La segunda audiencia de selección de jurados para el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski quedó enmarcada en un escándalo que volvió a poner en la mira al clan Sena: un colaborador del abogado de Emerenciano fue descubierto mientras manipulaba el teléfono y lo expulsaron de la sala con custodia policial.

“Quedó detenido y le secuestraron el aparato. Fue trasladado a la Comisaría 4° por ‘Desobediencia Judicial’. Habría hecho un paneo de los jurados, cuya identidad es reservada”, dijo el Jefe de Policía, Fernando Romero.

Se trata del letrado Nicolás Boniardi Cabra, del staff de Ricardo Osuna, representante de Sena padre, quien se retiró a bordo de un patrullero por orden de la jueza Dolly Fernández.

Todo comenzó cerca de las 11.30, de cara a un cuarto intermedio de la audiencia. Si bien las partes tienen permitido usar el celular dentro de la sala, está terminantemente prohibido grabar o fotografiar a los ciudadanos para que no se conozca su identidad ni se sientan intimidados.

En ese contexto, Boniardi se levantó de su asiento y se ubicó junto a las sillas donde eran interrogados los posibles jurados, con el teléfono en la mano. Su actitud llamó la atención del personal de seguridad del Poder Judicial, que advirtió que estaba realizando un movimiento inusual.

“Se habría desplazado haciendo un paneo de los jurados con el celular, lo que motivó la intervención inmediata del personal policial”, explicó a este medio el jefe de la Policía del Chaco, comisario general Fernando Javier Romero.

De inmediato, Boniardi fue detenido y trasladado a la Comisaría 4°. Así lo ordenó la fiscal de turno, Ana González de Pacce, que también dispuso el secuestro del teléfono —un iPhone—. El aparato fue puesto en modo avión, apagado y guardado en un sobre de aluminio para preservar la evidencia.

La actitud de Boniardi no habría sido inocente. Según publicó Diario Norte, las versiones sobre su accionar se dividen: una sostiene que trató de entablar contacto directo con algún jurado, y otra, aún más grave, indica que habría tomado fotografías del grupo. “¿intentaba influir en algún miembro del jurado? ¿Por qué sacó fotos?”, planteó el medio chaqueño.

Vale recordar que, días atrás, Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena, había solicitado acceder a la identidad de los jurados, pero el pedido fue rechazado por la jueza Dolly Fernández.

“No pidió nada que esté por fuera de la norma. Siete días antes del juicio se puede solicitar. La ley lo prevé —justificó la abogada Gabriela Tomljenovic, defensora de César Sena—.Es una forma de filtrar y hacer un descarte inicial de perfiles: Chaco es una ciudad chica. Al conocer los nombres, por ejemplo, se puede chequear redes sociales para detectar vínculos o sesgos que sirvan para fundamentar recusaciones con causa”.

Antes de llegar a Resistencia, la madre de Cecilia se manifestó acerca de la actitud de Osuna. “Supe que el abogado de Emerenciano pidió acceder a las identidades de los potenciales jurados. Eso me dio miedo porque son personas que van a seguir viviendo en Chaco”, dijo Gloria Romero.

Fuente: Infobae

