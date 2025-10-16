Detuvieron a tres personas en Catamarca: secuestraron cocaína y marihuana, un auto y casi seis millones de pesos

Tras realizar tareas de investigación por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron allanamientos en distintos domicilios del Norte de la Capital.

En los inmuebles, los policías encontraron envoltorios con sustancias que, al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de marihuana y cocaína, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que dos (02) teléfonos celulares, una (01) balanza, setenta y siete (77) comprimidos de Midazolam de 15 ml., cinco millones novecientos ochenta y ocho mil ciento treinta pesos ($5.988.130) en efectivo y un automóvil Volkswagen Fox.

Al finalizar las medidas Judiciales, el personal policial interviniente procedió a la detención de tres personas de ambos sexos de 21, 29 y 40 años de edad, quienes fueron puestas a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas a seguir.