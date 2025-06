Detuvieron a ex funcionarios y un gremialista en Alberdi por la causa del audio vinculado al narcotráfico

En el marco de una sorpresiva medida judicial, la Policía de Tucumán detuvo este martes en Alberdi a cuatro figuras del ámbito político y gremial local en el marco de la causa que investiga la viralización de un audio que revelaría presuntos vínculos entre empleados municipales y redes de narcotráfico.

Según confirmaron fuentes judiciales y policiales, los detenidos son: José Roldán (ex secretario de Hacienda), Juan Lezcano (ex secretario de Gobierno), Albano Leru (ex concejal) y José “Cuchamota” Funes, referente de ATE y CTA.

La medida fue ordenada por la fiscala Mónica García de Targa, un día después de que se anunciara la ampliación de la investigación contra el ex intendente Luis “Pato” Campos, a quien ahora también se le atribuyen los delitos de intimidación pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Uno de los detenidos, José Roldán, también está siendo investigado por la Justicia Federal por presunta asociación ilícita, lavado de activos y narcotráfico, en una causa que involucra también a Campos, a la legisladora Sandra Figueroa, y al supuesto empresario Roque “Chipi” Giménez.

La detención de Funes causó especial sorpresa, ya que era uno de los principales denunciantes públicos de los presuntos vínculos entre funcionarios de Alberdi y el narcotráfico, así como de irregularidades en la obra pública. Incluso, había sido citado a declarar como testigo por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.

En paralelo, Giménez, señalado como el autor de la grabación que desencadenó el escándalo institucional en Alberdi, ya fue imputado y se le dictó prisión preventiva por seis meses. Está acusado de intimidación pública y se encuentra alojado en el penal de Benjamín Paz.

La causa, que generó la intervención del municipio de Alberdi semanas atrás, continúa sumando implicados y cargos. La Justicia avanza ahora sobre la posibilidad de una red de complicidades políticas vinculadas al crimen organizado en el sur de la provincia.