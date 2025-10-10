Radio TV Valle Viejo
Detienen en Tucumán a un policía de Catamarca con drogas

Efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas (DIDROP) Las Talitas detuvieron a un hombre que estaría vinculado a una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, luego de establecer que era el destinatario de una encomienda en la que se habían secuestrado más de cinco kilos de marihuana.

El procedimiento se realizó en las inmediaciones del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, en cumplimiento de una orden de captura emanada por esa sede judicial. La investigación se originó el pasado 4 de octubre durante el “Operativo Lapacho 2025”, cuando el Destacamento Fronterizo Cabo Vallejo, en el departamento de Trancas, descubrió diez envoltorios tipo “panes” con un peso total de 5,546 kilogramos de marihuana ocultos dentro de una carcasa de CPU que era trasladada por una empresa de transporte desde Salta hacia Catamarca.

Tras el hallazgo, la Justicia Federal dispuso que la encomienda siguiera su recorrido bajo vigilancia, lo que permitió identificar al receptor: un agente de la Policía de Catamarca en situación de pasividad, oriundo de la localidad de Recreo.

El hombre, que actualmente se encuentra apartado de sus funciones, fue trasladado a la base policial y quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente, que continuará con las medidas procesales correspondientes.

