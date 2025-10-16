Detienen en Catamarca a una mujer que quebrantó una medida judicial se acercamiento a su ex

En la mañana de hoy, a las 08:10, en el barrio San Martín, motoristas del COEM-Kappa aprehendieron a una mujer de apellido Díaz (39), quien habría quebrantado una medida Judicial de prohibición de acercamiento hacia su expareja, un hombre mayor de edad, para luego intentar agredirlo y amenazarlo.

En el lugar, los policías hicieron lo propio con un joven de 19 años, de apellido Aguirre, puesto que se habría tornado agresivo con los policías, y ante lo sucedido, los efectivos dieron participación a sus pares de la Comisaría Décima, que corresponde por jurisdicción, quienes pusieron a los supuestos autores de los hechos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.