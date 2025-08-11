Detienen en Catamarca a un joven sindicado por violencia de género: también le rompió el auto

A las 23:25 de la noche de ayer, efectivos de la Comisaría Cuarta se constituyeron en la esquina de la avenida Virgen del Valle y calle Alijilan, donde procedieron a la aprehensión de una persona del sexo masculino de 24 años de edad, quien fue sindicada por su expareja, una mujer de 32 años, como la presunta autora de haberla agredido físicamente, como así también de causar daños materiales en su automóvil Fiat Uno, de color negro.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste y se invitó a la damnificada a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 4.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.