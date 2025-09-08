Detienen en Catamarca a un joven que robó una bicicleta de un domicilio

Numerarios de la Seccional Primera se hicieron presentes en la calle Junín, entre Almagro y Perú, donde sus pares de la Comisaría Cuarta y del COEM-Kappa, tenían aprehendido a un joven de apellido Moreno (19), quien fue sindicado por una mujer de 67 años de edad, como el presunto autor de haber ingresado al interior de su morada y sustraer una bicicleta rodado N° 29, de color rojo, que fue recuperada y quedó en calidad de secuestro.

Por el hecho, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1 y el sujeto fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este.