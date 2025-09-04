Detienen en Catamarca a un joven que intentó robar en un domicilio de la zona Este

Alertados por el SAE-911, motoristas del COEM-Kappa llegaron hasta el barrio Mi Gauchito, donde un joven de 23 años de edad manifestó que un sujeto habría ingresado a su domicilio con aparentes intenciones de cometer un ilícito y, al notar su presencia, emprendió la fuga.

Más tarde, en la avenida Acosta Villafañez al 2.600, los policías aprehendieron al supuesto autor del hecho, un joven de apellido Villagra (28) y secuestraron una (01) pala cabo corto y un (01) rastrillo, que esta persona llevaba en ese momento, de los cuales no supo acreditar su legítima propiedad y procedencia.

Por lo sucedido, el aprehendido fue trasladado a la Comisaría Tercera, que corresponde por jurisdicción, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, en tanto que se invitó al damnificado a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 3.