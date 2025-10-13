Detienen en Catamarca a un joven que golpeó a su pareja

En los primeros minutos de hoy, a las 00:10, por solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima se constituyeron en la calle Armando Correa al 1.000 y dialogaron con una joven mujer de 25 años, quien adujo que su pareja, un joven de 24 años de edad, la habría agredido físicamente.

De inmediato, los policías aprehendieron al presunto autor del hecho, quien fue trasladado y alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.