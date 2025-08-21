Detienen en Catamarca a un joven por una violenta privación ilegítima de la libertad y amenazas

En horas de la siesta , efectivos de la Comisaría Seccional Segunda realizaron un operativo de relevancia en Barrio La Tablada, dando cumplimiento a directivas de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de Novena Nominación. Durante la intervención, fue detenido Luis Gabriel Acosta (29 años), sobre quien pesaba un pedido de detención dispuesto por el fiscal Dr. Jhonatan Felsztyna.

La medida judicial se relaciona con una causa caratulada como “Privación ilegítima de la libertad calificada por cometerse mediante violencia y amenazas”, en la que Acosta está sindicado en carácter de autor. Luego de la notificación legal, el joven fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia. La Fiscalía de turno, a cargo de la Dra. Miranda, supervisó la actuación e impartió las directivas correspondientes. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el marco de este grave hecho.

Fuente: Catamarca en Cana

