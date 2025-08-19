Detienen en Catamarca a un joven ladrón de motos

A las 21:15 de la noche de ayer, a través del SAE-911, personal de calle de la Seccional Octava tomó conocimiento que en la intersección de avenida Choya y calle Los Diaguitas, una persona del sexo masculino habría intentado sustraer una motocicleta Cerro 110 cc., propiedad de una joven mujer de 22 años, para luego darse a la fuga.

Rápidamente, los policías conjuntamente con motoristas del COEM-Kappa, realizaron recorridos por la zona y en calle San Juan Bautista, entre Parque Los Alerces y Parque Perito Moreno, aprehendieron al presunto autor de apellido Ibáñez (19), quien fue alojado en la Comisaría Séptima, que por jurisdicción corresponde, en virtud de lo cual se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7.