Detienen en Catamarca a un joven denunciado por su tío de cometer un ilícito

A las 11:45 de la mañana de hoy, personal de la Seccional Octava se constituyó en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida Choya y calle Panamá, donde dialogó con un hombre de 38 años de edad, quien comentó que su sobrino habría cometido un ilícito en el lugar, para luego retirarse, en virtud de lo cual se lo invitó a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 8.

Rápidamente y con las características aportadas, los uniformados realizaron recorridos de búsqueda y en la esquina de las calles Jorge “Negro” Herrera y Nicaragua, aprehendieron al supuesto autor de apellido Chasampi (21), quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distritito Norte.