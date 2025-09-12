Detienen en Catamarca a un joven delincuente por intentar cometer un robo domiciliario

Anoche, a las 23:35, alertado por el SAE-911, personal de la Comisaría Cuarta se hizo presente en un domicilio ubicado en la esquina de la calle Padre Ramón de la Quintana y avenida Juan Pablo Vera, donde dialogó con un joven de 22 años de edad, quien manifestó que habría observado a una persona del sexo masculino cuando intentaba abrir la puerta de su camioneta Peugeot Partner, de color blanco, que estaba estacionada en el interior de su inmueble, con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

Ante esta situación, en el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor de apellidos Yarade Barrionuevo (22), quien fue trasladado y alojado en la seccional, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.