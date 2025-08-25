Detienen en Catamarca a un joven de 22 años que agredió a su novia de 17 y le robó el celular

A las 05:30 de la madrugada de hoy, a través de un llamado telefónico, personal de la Comisaría Departamental Andalgalá tomó conocimiento que un joven habría agredido físicamente a su pareja, una adolescente de 17 años de edad, para luego apoderarse de su teléfono celular Samsung Galaxy A15 y darse a la fuga.

Rápidamente y con las características aportadas, los uniformados realizaron recorridos de búsqueda y en cercanías a una escuela del Distrito Malli, de esa Ciudad del Departamento homónimo, aprehendieron al supuesto autor de 22 años, como así también lograron recuperar el aparato de comunicación sustraído, que quedó en calidad de secuestro.

Por lo sucedido, el joven fue trasladado a la seccional y puesto a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.