Detienen en Catamarca a un joven de 22 años por pegarle a su propia madre

Anoche, a las 22:15, alertados por el SAE-911, efectivos de la Comisaría Novena llegaron hasta la Manzana “LL” del barrio San Antonio Sur, donde dialogaron con una mujer de 51 años de edad, quien comentó que su hijo se habría presentado en su vivienda y, al solicitarle que se retirara, éste la agredió físicamente, en virtud de lo cual se la invitó a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9.

De inmediato, los uniformados aprehendieron al presunto autor del hecho, un joven de apellido Chazarreta (22), quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.