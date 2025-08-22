Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Detienen en Catamarca a un joven de 22 años con marihuana en Valle Viejo

Anoche, a las 20:25, luego de una ardua tarea investigativa, numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron una medida Judicial en un inmueble ubicado en calle Los Brachos S/N° Departamento Valle Viejo.

Al irrumpir en la vivienda, los investigadores secuestraron dos envoltorios de plástico con una sustancia herbácea compuesta por hojas, flores y tallos, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de 251 Gr. de marihuana, como así también incautaron una balanza digital tipo gramera, dos teléfonos celulares, ambos marca iPhone y un automóvil Volkswagen Bora.

Al finalizar la medida Judicial, un joven de 22 años de edad fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.

  • Alertan por la expansión de un virus que puede debilitar o incapacitar a las personas

    Alertan por la expansión de un virus que puede debilitar o incapacitar a las personas

    A medida que el cambio climático genera hábitats más propicios para la proliferación de mosquitos, un virus transmitido por insectos que puede debilitar o incapacitar a las personas infectadas durante años está ganando terreno en diversas regiones del planeta. En lo que va de 2025 se reportaron más de 240.000 casos de chikungunya en el mundo. Solo en América Latina se…

  • El Gobernador Raúl Jalil recibió a ejecutivos de Glencore luego del anuncio de solicitud de adhesión de Agua Rica al RIGI

    El Gobernador Raúl Jalil recibió a ejecutivos de Glencore luego del anuncio de solicitud de adhesión de Agua Rica al RIGI

    El gobernador Raúl Jalil recibió este viernes al CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, y el country manager, Juan Donicelli, luego de que la compañía solicitara la adhesión al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) de sus proyectos de cobre en la Argentina. El encuentro reafirmó la disposición del Gobierno y de…

  • Detienen en Catamarca a un joven de 22 años con marihuana en Valle Viejo

    Detienen en Catamarca a un joven de 22 años con marihuana en Valle Viejo

    Anoche, a las 20:25, luego de una ardua tarea investigativa, numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron una medida Judicial en un inmueble ubicado en calle Los Brachos S/N° Departamento Valle Viejo. Al irrumpir en la vivienda, los investigadores secuestraron dos envoltorios de plástico con una sustancia herbácea compuesta por hojas, flores…

  • Catamarca/Ahora: chocaron dos camiones en El Portezuelo

    Catamarca/Ahora: chocaron dos camiones en El Portezuelo

    Un siniestro vial ocurrió esta tarde de viernes en Ruta Nacional Nº 38, en la Cuestecilla El Portezuelo. Por causas a establecer, colisionaron dos camiones, quedando uno de ellos en la calzada. Vialidad Nacional recomienda reducir la velocidad en el lugar y prestar atención a las señales preventivas.

  • Consultorio de Seguimiento del Prematuro implementa la Telemedicina en Catamarca

    Consultorio de Seguimiento del Prematuro implementa la Telemedicina en Catamarca

    El Ministerio de Salud de la provincia, trabaja continuamente en acciones que generen accesibilidad al sistema de salud pública en toda la provincia, especialmente en el interior. En este contexto, el equipo de Salud avanza en la implementación de la Telemedicina con el objetivo de reforzar la atención presencial. El equipo del Consultorio de Seguimiento…

  • Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto, con elogios a su “velocidad natural” y la mirada para el 2026

    Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto, con elogios a su “velocidad natural” y la mirada para el 2026

    A una semana de que se reinicie la actividad de la Fórmula 1, la Máxima volvió a respaldar el trabajo de Franco Colapinto en Alpine. Después de varios análisis en donde hizo hincapié en las dificultades que tuvo al competir con un monoplaza A525 que tiene grandes falencias, la categoría reina puntualizó en las cualidades que demostró el argentino desde su debut…