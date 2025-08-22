Detienen en Catamarca a un joven de 22 años con marihuana en Valle Viejo

Anoche, a las 20:25, luego de una ardua tarea investigativa, numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron una medida Judicial en un inmueble ubicado en calle Los Brachos S/N° Departamento Valle Viejo.

Al irrumpir en la vivienda, los investigadores secuestraron dos envoltorios de plástico con una sustancia herbácea compuesta por hojas, flores y tallos, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de 251 Gr. de marihuana, como así también incautaron una balanza digital tipo gramera, dos teléfonos celulares, ambos marca iPhone y un automóvil Volkswagen Bora.

Al finalizar la medida Judicial, un joven de 22 años de edad fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.