Detienen en Catamarca a un hombre y secuestran marihuana en el sector Norte de la Capital

Hoy, a las 16:20, mientras efectivos del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por la calle Alpatauca S/N°, identificaron a una persona del sexo masculino de 30 años de edad.

En ese momento, los motoristas habrían observado que el sujeto llevaba entre sus prendas de vestir tres (03) envoltorios de plástico con una sustancia aparentemente estupefaciente, en virtud de lo cual solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes realizaron la prueba de campo correspondiente, que arrojó como resultado que se trataría de Marihuana, que quedó en calidad de secuestro, al igual que quince (15) cigarrillos de armado casero con la misma sustancia, una (01) balanza digital y un (01) teléfono celular Samsung A-50, tomando intervención el Juzgado Federal.

Finalmente, los Policías detuvieron al hombre, que fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.  

    Un policía que asesinó a su ex pareja grabó un video junto a la víctima y luego se mató transmitiendo en directo para un grupo de compañeros

    Un oficial de la policía de Misiones asesinó a su ex pareja, también integrante de la fuerza, y grabó un video del momento en que se quitó la vida en Andresito. El hecho conmocionó a la localidad fronteriza y abrió un nuevo debate sobre violencia de género. Un estremecedor hecho conmocionó a la localidad de…

    Catamarca: detectan el primer caso sospechoso de Dengue en meses en Capital

    El Ministerio de Salud de la provincia, informa a la comunidad que se detectó el primer caso sospechoso de Dengue de la temporada, en la provincia. Cabe mencionar que el paciente está domiciliado en el sur de la Capital donde el equipo de Salud ya se activó el protocolo de vigilancia, realizando detección de febriles.…

    Asesinaron a un joven en el Sur de la Capital de Catamarca: un detenido

    Un joven identificado como Jesús Vergara murió esta tarde en el Hospital San Juan Bautista donde permanecía internado al ser trasladada esta madrugada con una herida punzocortante. Según trascendió, el fallecido y el agresor se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el barrio Santa Marta cuando se registró la reyerta. Hoy, a las 14:15, efectivos de la Comisaría…

    Kicillof pidió “ampliar” el espacio y criticó la “intervención geopolítica” de Trump

    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo una profunda lectura de los resultados de las elecciones legislativas 2025 en C5N y afirmó que “hay que trabajar en construir una alternativa” y “reconstruir la fuerza política” del peronismo. Kicillof destacó que el resultado fue “muy ajustado”, con una diferencia de 0,5% a favor de La…

    Detienen en Catamarca a dos peligrosos arrebatadores

    Hoy, a las 07:30, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Novena se hicieron presentes en las instalaciones de la Unidad Judicial N° 9, donde dialogaron con una mujer de 51 años de edad, quien manifestó que, momentos antes, dos sujetos a bordo de una motocicleta tipo 110 cc., le habrían sustraído sus pertenencias mediante la modalidad delictiva…

    Catamarca: secuestran droga en Santa María

    Mientras personal del Grupo Infantería Santa María realizaba recorridos preventivos en la avenida Costanera S/N°, de esa Ciudad del Departamento Homónimo, procedió a identificar a dos personas del sexo masculino de 23 y 42 años de edad. En ese momento, los policías se percataron de que llevaban entre sus pertenencias envoltorios con sustancia aparentemente estupefaciente, por lo…

