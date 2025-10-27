Detienen en Catamarca a un hombre y secuestran marihuana en el sector Norte de la Capital

Hoy, a las 16:20, mientras efectivos del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por la calle Alpatauca S/N°, identificaron a una persona del sexo masculino de 30 años de edad.

En ese momento, los motoristas habrían observado que el sujeto llevaba entre sus prendas de vestir tres (03) envoltorios de plástico con una sustancia aparentemente estupefaciente, en virtud de lo cual solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes realizaron la prueba de campo correspondiente, que arrojó como resultado que se trataría de Marihuana, que quedó en calidad de secuestro, al igual que quince (15) cigarrillos de armado casero con la misma sustancia, una (01) balanza digital y un (01) teléfono celular Samsung A-50, tomando intervención el Juzgado Federal.

Finalmente, los Policías detuvieron al hombre, que fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.