Detienen en Catamarca a un hombre que arrebató un celular en la Terminal de Ómnibus

En la Terminal de Ómnibus, personal de la Comisaría Primera aprehendió a un hombre de apellido Figueroa (32), quien fue sindicado por otro de 57 años de edad, como el presunto autor de haberle sustraído un teléfono celular ZTE A34, de color negro.

En el lugar, y al realizarle un palpado superficial entre sus prendas de vestir a esta persona, los policías recuperaron el aparato de comunicación sustraído, que quedó en calidad de secuestro, en tanto que el aprehendido fue trasladado a la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.