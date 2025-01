Detienen en Catamarca a un abogado de apellido Filippín, por el robo en el Sanatorio Junín

En la tarde de ayer sábado, en la Unidad Judicial 4 se radicó la denuncia por el robo del equipamiento de un tomógrafo del Sanatorio Junín, ubicado en la calle del mismo nombre de la Capital catamarqueña. Tiene un valor cercano al medio millón de dólares, y rápidamente se conoció que había un sospechoso identificado por este delito, y desde la empresa explicaron que la prioridad era recuperar el equipo por su significado en la operatividad de la institución de salud.

El empresario Andrés Jalil (hermano del gobernador Raúl Jalil) manifestó a los medios que lo robado “no le sirve a nadie” y que las filmaciones muestran a un hombre abriendo el subsuelo, metiendo el auto y cargando el aparato. “Un inconsciente”, calificó Jalil.

Minutos después, se conoció la noticia sobre la detención de un abogado de apellido Filippín, el esclarecimiento del robo, y la recuperación del costoso elemento sustraído. Ese dato del sospechoso no pasó desapercibido en las redes sociales, donde elucubraron la directa relación entre este hecho delictivo, y otro cometido a comienzos de diciembre pasado, en el Predio Ferial, cuando robaron sanitarios y atraparon a un abogado con el mismo apellido. Los comentarios se multiplicaron, vinculando a este profesional del Derecho con otros asuntos delictivos de los que sería protagonista.

Antecedente reciente

El 5 de diciembre del año pasado detuvieron a un abogado y a su cómplice por robar sanitarios del Predio Ferial Catamarca. En un operativo policial, fueron detenidos los sospechosos que se hacían pasar por operarios de Obras Públicas.

El sistema SAE-911 fue clave para individualizar a los sospechosos a través de cámaras de seguridad, logrando interceptarlos en la zona de la Quebrada de Moreira. Para sorpresa de las autoridades, uno de los detenidos, quien se trasladaba en el vehículo utilizado para el robo, era un abogado identificado con el apellido Filippín.

Ambos implicados quedaron a disposición de la justicia, mientras se investigaba si estaban vinculados a otros hechos similares.

El 7 de diciembre el fiscal de Instrucción N°2, Laureano Palacios, indagó al abogado Augusto Filippín y a un hombre de apellido García, quienes fueron aprehendidos el jueves anterior tras ser señalados como autores del robo de dos inodoros en el Predio Ferial. La denuncia fue presentada por Fernando Boneu, director del espacio, quien alertó sobre el hecho.

Ambos imputados se abstuvieron de declarar durante la audiencia y quedaron acusados del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. El fiscal Palacios resolvió que permanezcan detenidos mientras se aguardaba la planilla de antecedentes de los acusados para determinar los pasos a seguir.

Entre las opciones que evaluaba el fiscal se encontraban solicitar la audiencia de control de detención o disponer su libertad bajo caución y restricciones. Mientras tanto, la investigación continuaba para esclarecer por completo los detalles del caso.

Al día siguiente de la detención del abogado Augusto Felippín, el 6 de diciembre de 2024, una mujer identificada en Facebook como Fer Palios, publicó: “Bueno tanto escándalo por dos inodoros a mí me robó 8 anillos de plata y oro, un termo Stanley, un parlante, 700.000 pesos, ropa, vajilla. Al que me alquila uniformes de policía, un aire comprimido, parlantes, chalecos antibalas, cachiporra y encima me drogo y no se si abuso de mí, estoy con protocolo por abuso sexual creo que esto es más grave pero como no soy el predio ferial no pasa nada… Augusto Filippín la concha de tu madre te quiero ver preso”.

Al día siguiente, la misma mujer posteó: “De todas mis amistades intimas con las que pasé horas y horas de mí vida ni una tuvo las pelotas y los ovarios de compartir mí publicación donde busco afectar la reputación de mí abusador y cleptomano, ratero Augusto Filippin. Muchos saben con detalles todo lo que pase y sigo pasando, pero esto me sirve para saber quién es quién. Les mando un besito y gracias por ser tan soretes. Ni nos vimo. Odio el mensaje en privado no se gasten”.