Detienen en Catamarca a dos peligrosos arrebatadores

Hoy, a las 07:30, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Novena se hicieron presentes en las instalaciones de la Unidad Judicial N° 9, donde dialogaron con una mujer de 51 años de edad, quien manifestó que, momentos antes, dos sujetos a bordo de una motocicleta tipo 110 cc., le habrían sustraído sus pertenencias mediante la modalidad delictiva de arrebato, para luego darse a la fuga, y que por tal motivo radicaría la denuncia penal correspondiente.

Rápidamente y ante esta situación, los policías alertaron a las demás unidades móviles y, con las características brindadas, en la calle Pbro. Luis Arch, entre Dr. Antonio Virgilio Villafañe y María Emilia Azar de Suárez Hurtado, numerarios del COEM-Kappa aprehendieron a uno de los presuntos autores del hecho, un joven de apellido Palacios (23), como así también lograron recuperar una cartera de color bordó y una billetera con documentación varia, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que una funda para celulares, un par de zapatillas, dos (02) prendas de vestir, otros elementos y una motocicleta Gilera 110 cc., en la que se conducía.

Seguidamente y ampliando los recorridos de búsqueda, en la Peatonal N° 21 del barrio Libertador II, personal de calle de la Seccional Novena, conjuntamente con motoristas del COEM-Kappa, hizo lo propio con el supuesto cómplice, un hombre de apellido Lobo (30).

Los uniformados tomaron conocimiento que estas personas, en horas de la madrugada, habrían cometido otro ilícito bajo la modalidad delictiva de arrebato en inmediaciones a la rotonda que une la avenida Presidente Castillo y pasaje Hernando de Pedraza, donde resultó damnificada una joven mujer de 20 años, en virtud de lo cual los policías se constituyeron en un inmueble del barrio Santa Marta, donde recuperaron un teléfono celular Samsung A24, con su respectiva funda.

Continuando con las pesquisas y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, personal de calle de la Comisaría Novena y de la División Investigaciones materializó dos registros domiciliarios en los barrios Libertador II y La Viñita, durante los cuales logró recuperar un iPhone 11, que tendría relación con el primer hecho, por lo que fue incautado, al igual que otra cartera, documentación, tarjetas de crédito y un teléfono celular Xiaomi Redmi 13 Pro, que serían producto de otros ilícitos denunciados por dos personas de 71 y 20 años de edad.

Finalmente, los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.