Detienen en Catamarca a dos jóvenes y un adolescente por robo

En los primeros minutos de hoy, a las 00:35, en la esquina de calle Costanera Diaguitas y avenida Choya, motoristas del COEM-KAPPA divisaron a tres personas, quienes al momento de ser identificadas, se habrían dado a la fuga, tras despojarse de una carretilla y un reflector, que quedaron en calidad de secuestro.

Rápidamente, los uniformados iniciaron una persecución que finalizó a los pocos metros con la aprehensión de un joven de apellido Ayosa (18) y la demora de un adolescente de 15 años de edad, en tanto que el restante de apellido Ibáñez (19) fue interceptado en la intersección de calles Jorge “Negro” Herrera y Alpa Sumaj, por personal del Grupo de Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR).

Por lo sucedido, los policías dieron intervención a sus pares de la Seccional Séptima, que corresponde por jurisdicción, quienes a su vez dieron participación a la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

Cabe mencionar que, más tarde, los numerarios lograron determinar que uno de los elementos incautados sería producto de un ilícito, en el que resultó damnificado un joven de 26 años de edad.