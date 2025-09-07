Detienen en Catamarca a dos jóvenes ladrones domiciliarios

Hoy, a las 11:00, a solicitud del SAE-911, efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP) se hicieron presentes en la Avenida Belgrano al 700, donde se entrevistaron con una persona del sexo masculino, quien adujo que dos jóvenes que habrían ingresado el interior de su domicilio con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

Rápidamente y en el lugar, los uniformados aprehendieron a los supuestos autores de apellidos Castro (20) y Varela (21), quienes fueron alojados en la Comisaría Primera, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, en tanto que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1.