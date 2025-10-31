Detienen al exnovio de Karla Robles la joven que se quitó la vida en vivo por TikTok

Ricardo Zerda, ex pareja de Karla Robles, fue detenido en las últimas horas por la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal (MPF), en el marco de una investigación que busca determinar si el joven tuvo alguna implicación en la muerte de la mujer, de 27 años, ocurrida el 24 de octubre.

Zerda fue aprehendido en el Hospital Obarrio por orden judicial. La causa está en plena etapa de análisis mientras los investigadores intentan esclarecer los hechos que rodearon el fallecimiento de Robles, quien transmitió en vivo su suicidio en TikTok.

El fiscal Pedro Gallo confirmó que continúan las pericias sobre los elementos secuestrados y las comunicaciones digitales que podrían aportar información relevante. “Tenemos en curso pericias de teléfonos celulares secuestrados y el análisis de redes sociales, a cargo de un área especializada de la policía provincial”, precisó Gallo.



Además, el representante del MPF señaló que ya se tomaron declaraciones a testigos y vecinos, cuyos testimonios son claves para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Las pesquisas se orientan a determinar si existieron antecedentes de violencia o violencia de género que pudieran haber influido en la decisión de Robles.

El abogado Augusto Avellaneda, representante de la familia de la joven, declaró que en 2022 ella lo denunció por violencia de género. El fiscal Augusto Zapata le formuló cargos y dictó medidas de protección, las cuales fueron incumplidas.

En consecuencia, solicitaron su detención por incumplir una orden judicial, pero la Justicia consideró que un apercibimiento y una advertencia eran suficientes. Ella no volvió a denunciarlo, pero su hermano sí lo hizo en 2024 después de haber sido amenazado.

Avellaneda enfatizó que ambas causas fueron archivadas por el fiscal Zapata. Agregó que, tras la difusión del caso y la denuncia de su madre en redes sociales, surgieron otras mujeres que también lo denunciaron por violencia de género.

Avellaneda explicó que una amiga estaba transmitiendo en vivo en TikTok cuando la joven ingresó y expresó su desesperación por la vida que llevaba. Declaró que se suicidaría antes que él matara a su madre y a su hermano, transmitiendo su angustia antes de tomar la drástica decisión.