Detienen a una pasajera que se dirigía de Salta a Catamarca con 4 kilos de marihuana

Una mujer que se dirigía en un colectivo de larga distancia fue detenida al hallarse en su poder marihuana. Efectivos de Escuadrón Núcleo “Aguilares” llevaron a cabo el registro de un micro sobre la Ruta Nacional N° 38, cuyo transporte circulaba con itinerario Salta – Catamarca.

Al inspeccionar la bodega del rodado, los gendarmes percibieron un fuerte olor marihuana, que provenía de un bolso de mano. Posteriormente, los funcionarios localizaron a la propietaria, una mujer mayor de edad y procedieron a requisar el equipaje, en su interior encontraron cuatro paquetes amorfos que contenían una sustancia vegetal.

Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para “cannabis sativa” con un peso total de 4 kilos 325 gramos. Intervino el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, que dispuso el decomiso de la droga y la detención de la involucrada, en infracción a la Ley 23.737. Además, colaboraron el personal del Escuadrón 67 Catamarca.