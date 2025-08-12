Detienen a una pareja en Catamarca, cuando intentaban vender un celu de alta gama que no no les pertenecería

A las 17:40 de la tarde de hoy, en la esquina del pasaje Olmos y Aguilera y calle Juan Bellavia, numerarios del COEM-Kappa y de la Comisaría Tercera aprehendieron a una mujer y a un hombre de apellidos Romero (32) y Villafañe (27) respectivamente, quienes habrían sido sorprendidos intentando comercializar un iPhone X, del que no pudieron acreditar su legítima propiedad y procedencia.

Ante esta situación, el aparato de comunicación quedó en calidad de secuestro, al igual que una motocicleta Corven Energy 110 cc., en la que circulaban estas personas, quienes fueron alojadas en las seccionales correspondientes a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este.