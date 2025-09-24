Detienen a una mujer violenta en Catamarca: atacó al personal policial

Hoy, a las 17:40, en la esquina de la calle Avellaneda y Tula y pasaje Julio Frías, numerarios de la Comisaría Décima detuvieron a una mujer de apellido Díaz (36), quien contaba con un requerimiento dispuesto por la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género.

Cabe hacer mención que, durante el procedimiento, esta persona se habría tornado agresiva lanzando golpes de puño y puntapiés al personal policial interviniente, para luego intentar darse a la fuga, en virtud de lo cual fue puesta a disposición de la Justicia interviniente.