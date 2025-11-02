Detienen a un joven por agresión en la zona Sur de la Capital de Catamarca

A las 10:20 de la mañana de hoy, alertados por el SAE-911, efectivos de la Comisaría Novena, conjuntamente con sus pares del COEM-Kappa, llegaron hasta la intersección de la avenida Manuel Navarro y calle Arturo Oviedo, donde se estaba produciendo un desorden.

En el lugar, los policías aprehendieron a un joven de apellido Dávila (28), quien habría intentado agredir físicamente con un destornillador, que quedó en calidad de secuestro, a un hombre de 51 años de edad, a quien se lo invitó a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 9.

Finalmente, el ahora aprehendido fue trasladado y alojado en la Seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a seguir.