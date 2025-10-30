Detienen a un hombre que apuñaló a otro en pleno centro catamarqueño

Esta mañana, alrededor de las 10:50, por solicitud del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911), numerarios de la Seccional Primera se hicieron presentes en Plaza 25 de Mayo. En el lugar, un hombre de 53 años de edad, quien comentó a los policías que, mientras estaba en ese paseo público, un sujeto le habría exigido dinero y lo amenazó de muerte, para luego producirle una herida en uno de sus miembros inferiores con un cuchillo tipo tramontina y emprender la fuga.

De inmediato y con las características brindadas, los policías iniciaron una búsqueda que culminó en la Terminal de Ómnibus, con la aprehensión del presunto autor del hecho, un individuo de apellido Leiva (39), que entre sus prendas de vestir encontraron el arma blanca mencionada, que quedó en calidad de secuestro.

Finalmente, el damnificado fue asistido por profesionales médicos del SAME y se lo invitó a realizar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 1, en tanto que el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.