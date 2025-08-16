Radio TV Valle Viejo
Detienen a dos mujeres que invitaron a un hombre a un trío en un telo, lo filmaron y luego lo extorsionaron

Dos mujeres, de 44 y 30 años, fueron detenidas en la provincia de Chaco acusadas de extorsionar a un hombre con un video íntimo y exigirle fuertes sumas de dinero para no difundirlo ni contárselo a su esposa. 

Según la denuncia, la víctima llegó a pagarles alrededor de $ 1.500.000 en tres entregas antes de acudir a la Justicia.

El caso comenzó cuando una de las sospechosas, conocida del denunciante, lo contactó por WhatsApp y lo invitó a un encuentro en un hotel alojamiento de la avenida Soberanía Nacional, en Resistencia. 

Allí lo presentó con otra mujer, a quien describió como su pareja, y los tres mantuvieron relaciones sexuales en una de las habitaciones.

Días después, ambas lo contactaron nuevamente para informarle que el encuentro había sido grabado y que, si no les entregaba dinero, difundirían las imágenes y se las mostrarían a su esposa. 

Bajo amenaza, el hombre pagó primero $ 300.000 en efectivo, luego $ 200.000 mediante transferencia bancaria y más adelante otras sumas que completaron el monto total.

La investigación derivó en un allanamiento en Barranqueras, donde personal de la División Delitos Contra las Personas secuestró dos teléfonos celulares que serán peritados y procedió a la detención de las dos mujeres.

Ambas quedaron a disposición de la Fiscalía Penal N° 3, a cargo de Víctor Recio, que ahora busca reunir más pruebas antes de la audiencia de indagatoria.

