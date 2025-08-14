Detienen a dos jóvenes sospechados de robo en la Capital de Catamarca

Durante recorridos de prevención por el Pasaje Larrouy, entre las calles Zurita y Mate de Luna, personal policial aprehendió a dos personas del sexo masculino de apellidos Ocampo Navarro (18) y Varela (21).

Estos jóvenes, habrían sido sorprendidos llevando una mochila que en su interior contenía dos reflectores y un decodificador de DVD, de los cuales no pudieron acreditar su legítima propiedad y procedencia, por lo que quedaron en calidad de secuestro.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.