Detienen a dos delincuentes en la Capital de Catamarca

Durante recorridos preventivos por la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y calle Moisés Omil, efectivos de la Comisaría segunda, aprehendieron a un hombre de apellido Galván (31), quien fue sindicado por un joven de 25 años de edad, como uno de los presuntos autores de haber cometido un ilícito en un local de su propiedad, junto a un joven que, al notar la presencia de la unidad móvil policial, se dio a la fuga.

Con las características brindadas, en la esquina de las calles Dr. Teodulfo Barrionuevo y Río Negro, motoristas del COEM-Kappa hicieron lo propio con el otro presunto partícipe del hecho, un joven de apellido Correa (28), por lo que finalmente estas personas fueron alojadas en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, y se invitó al damnificado a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 2.