Deterioro cognitivo en adultos mayores: científicos del Conicet crean web para evitarlo

Una web gratuita con ejercicios destinados a estimular la mente de los adultos mayores y evitar el deterioro cognitivo fue creada en Argentina por científicos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet.

Se llama “Labpsi” y es una plataforma fácil de usar, que cuenta con más de 100 actividades que ejercitan, por ejemplo, el lenguaje, la percepción o la atención, según publica este miércoles la Agencia de Noticias Científicas.

El objetivo de la web es evitar o retrasar lo más posible el deterioro cognitivo que muchas veces se expresa en síntomas, como la pérdida de memoria, o enfermedades.

De hecho, según datos de la Federación Internacional de Asociaciones de Alzheimer y Demencia, se estima que más de 55 millones de personas en el mundo viven con demencia –trastorno cerebral que afecta la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las emociones–y se prevé que el número de personas afectadas alcance los 139 millones para 2050.

Una de las formas más comunes de este trastorno es la enfermedad de Alzheimer, que puede incluir síntomas como la dificultad para realizar tareas cotidianas, problemas con el lenguaje y cambios en la personalidad.