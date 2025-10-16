Destacan a policía motorista catamarqueño del COEM-Kappa por importante curso en Tucumán

Entre los días 29 de septiembre al 13 de octubre del año en curso, en la provincia de Tucumán, se llevó a cabo el “1° Curso de Operador Táctico Motorizado O.T.M –D.O.M.T”.

De la capacitación, participaron 22 cursantes de distintas provincias del país y en representación de la Policía de Catamarca, asistió el Agente de Policía Guillermo Exequiel Brizuela, integrante del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa), quien recibió formación en manejo de armamento con munición letal, acompañamiento de alta complejidad, defensa personal, medicina táctica, didáctica policial y nociones básicas de tirador especial, entre otros contenidos.

El efectivo, cumplió satisfactoriamente con las exigencias establecidas, logrando los objetivos propuestos y dejando en alto el prestigio de la Institución policial.