Después de dos décadas, Santiago del Estero elige gobernador sin el apellido Zamora entre los candidatos

Este domingo, la provincia celebrará comicios en forma simultánea con las elecciones nacionales, en una jornada donde se renovarán tanto la gobernación local como las representaciones legislativas provinciales y nacionales. En esta última categoría, Zamora estará presente:irá de primer candidato a senador.

En este proceso electoral, más de 830.000 santiagueños están habilitados para votar en aproximadamente 2.500 mesas distribuidas en poco más de 480 escuelas. Los ciudadanos deberán emitir su sufragio en dos urnas diferenciadas: una identificada con letras azules para los cargos nacionales y otra con letras rojas para las boletas provinciales. Según explicó la ministra de Justicia y Derechos Humanos provincial, Matilde O’Mill, “las autoridades deberán estar atentas para orientar a los votantes sobre cuál corresponde”. También aseguró que “se ha trabajado mucho para que todos puedan participar informados, pero también para que las autoridades de mesa estén preparadas y puedan ofrecer una explicación simple a quienes lleguen con dudas”.

El sistema de votación en Santiago del Estero será concurrente. Para los cargos provinciales, se mantendrá el método tradicional de boleta sábana, donde cada partido o alianza presenta todas sus candidaturas en una única papeleta. En contraste, para los cargos nacionales se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), una modalidad que permite seleccionar entre diferentes candidatos y fuerzas políticas en una sola hoja. Esta reforma, impulsada por el presidente Javier Milei, introduce por primera vez en la provincia la coexistencia de ambos sistemas en una misma jornada electoral.

En el plano político, el oficialismo ha designado como candidato a gobernador a Elías Suárez, actual jefe de Gabinete y figura de máxima confianza del mandatario saliente, Gerardo Zamora.

En la oposición, La Libertad Avanza (LLA), con el respaldo de Karina Milei y Martín Menem, impulsa la candidatura a gobernador de Ítalo Cioccolani, ex referente local del PRO y actual titular de la UDAI Santiago del Estero del ANSES, a quien acompaña Marie Laurence Onaney Gau como candidata a vicegobernadora.