Después de casi 50 días entregan el cuerpo de un joven encontrado muerto en Fiambalá

𝗦𝗲𝗴𝘂́𝗻 𝘀𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗼́, el cuerpo de 𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗨𝘀𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗮𝗿𝗿𝗶𝗯𝗮𝗿𝗮́ 𝗱𝗲𝘀𝗽𝘂𝗲́𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟰 𝗵𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗮𝗹 𝗖𝗜𝗟 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗮́𝗻 𝘃𝗲𝗹𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 𝘀𝗲𝗽𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮.
𝗔𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰𝗲 𝗰𝗲𝗿𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮, 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗮𝘀 𝗱𝘂𝗱𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮𝗻 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗰𝗲𝗱𝗶𝗼́ 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗷𝗼𝘃𝗲𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝗵𝗮𝗯𝗿𝗶́𝗮 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 contacto 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝘂 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗱𝗲 hacía 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗼 𝗺𝗲𝗻𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗶́𝗮𝘀.
𝗘𝗹 𝟮𝟴 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗳𝘂𝗲 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗲𝘀𝗾𝘂𝗲𝗹𝗲́𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮 𝘃𝗶𝗻̃𝗲𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗙𝗶𝗮𝗺𝗯𝗮𝗹𝗮́ 𝘆 𝘀𝗲𝗴𝘂́𝗻 𝘀𝗲 𝗽𝘂𝗱𝗼 𝘀𝗮𝗯𝗲𝗿 𝗳𝘂𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗲𝗻𝗶́𝗮.
𝗗𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗲𝗿𝗽𝗼 𝗳𝘂𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗹𝗮𝗱𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗮 C𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗼𝗿 𝗽𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝗵𝗼𝘆 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝗮𝗻 𝘀𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮.
Fuente: FM Tarabuco