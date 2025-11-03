“Despegar” suma una nueva financiación para el Cyber Monday: permite pagar en 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares

La plataforma de viajes Despegar anunció una importante novedad en su sistema de financiación para vuelos al exterior. Según informó Laura Amorós, Gerente Senior de Marketing de Despegar Argentina, la compañía suma la posibilidad de pagar vuelos internacionales en hasta 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares.

Esta nueva opción, dentro del sistema “Cuotas Despegar”, representa un cambio significativo, ya que hasta ahora las modalidades disponibles (débito o DEBIN) requerían contar con la totalidad de los dólares al momento del pago.

“Esta innovación amplía las alternativas y brinda mayor flexibilidad”, explicó Amorós, ya que permite a los viajeros “abonar su viaje al exterior en cuotas y, además, tengan tiempo de hacerse de los dólares antes del vencimiento de su tarjeta de crédito“.

Más ofertas para el Cyber Monday

Amorós destacó que el evento “representa una oportunidad ideal” para quienes planifican sus próximos viajes o las vacaciones de verano 2026. Además de la nueva financiación en dólares, Despegar ofrecerá:

3 cuotas sin interés: En hoteles y paquetes internacionales, orientado a quienes viajen desde la segunda quincena de enero.

Descuentos de hasta 20%: En viajes al Caribe, Estados Unidos y Europa.

Promociones a Brasil: Acuerdos con bancos como Santander.

Hasta 12 cuotas sin interés: En viajes nacionales con tarjetas de distintos bancos.

10% de descuento sin tope: Con Mercado Pago en hoteles y paquetes dentro del país.

Finalmente, la vocera recomendó optar por los paquetes turísticos (vuelo + hotel), ya que permiten “ahorrar hasta un 30%” en comparación con adquirir cada servicio por separado.