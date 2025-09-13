Radio TV Valle Viejo
Despedida al nene de 13 años que murió mientras jugaba al fútbol

En la provincia de Córdoba, los vecinos del barrio Las Flores se encuentran conmocionados tras la trágica muerte de Amadeo Ruiz, un nene de 13 años que falleció mientras jugaba a la pelota en el Club Atlético San Lorenzo.

El trágico hecho ocurrió jueves a la tarde, cuando Amadeo participaba de la práctica con sus compañeros de las divisiones formativas. “Estaba parado y se desplomó sin previo aviso”, relató con la voz quebrada Eduardo Colazzo, coordinador de la entidad.

La escena de desconcierto rápidamente se tornó en una lucha contra el tiempo. Tres profesores, con la inmediatez de la situación, iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y activaron el protocolo de emergencia. Sin embargo, no pudieron revertir la situación.

Amadeo fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños, escoltado por un cordón sanitario que reflejaba la desesperación de todos los presentes. Minutos después, el personal médico confirmó que sufrió una “muerte súbita”.

“(Amadeo) Formaba parte de nuestras divisiones formativas, representando con compromiso, respeto y pasión los valores de nuestro club”, destacaron. Y concluyeron: “Su partida deja una huella imborrable en todos quienes compartieron con él el camino del deporte y la vida”.

“Acompañamos con afecto y solidaridad a quienes hoy lloran su partida, elevando nuestras oraciones y pensamientos en su memoria”, completaron desde el club.

