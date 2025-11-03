Desesperado pedido de auxilio del padre de un joven fueguino que fue enviado al Frente de Batalla en la Guerra Rusia-Ucrania

El drama y la desesperación se instalaron en Tierra del Fuego. Se trata de Dante Bettiga, de 23 años, oriundo de Ushuaia, quien había viajado a Rusia con el objetivo de estudiar idiomas. Sin embargo, en las últimas horas se conoció, a través de su padre, Juan Bettiga, que el joven fue enviado directamente al frente de batalla en el conflicto que Rusia mantiene con Ucrania.

El pedido desesperado del padre es que Dante sea sacado de allí de inmediato. No obstante, la situación se complejiza dramáticamente dado que, al no existir relaciones exteriores bilaterales directas con Rusia, todos los trámites son prácticamente imposibles de realizar.

Llamamiento Humanitario al Ministro de Defensa Ruso

Juan Bettiga elevó una nota formal y urgente dirigida al Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas de Rusia, Andréi Beloúsov, solicitando el regreso humanitario de su hijo, Gianni Dante Bettiga.

En el documento, el padre le pide directamente a Beloúsov que “ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple mi hijo en defensa de la Federación Rusa”.

Problemas de Salud del Padre

La situación se vuelve aún más crítica por el estado de salud de Juan Bettiga. El padre señala que padece cáncer de hígado y, sumando un factor de peso a su solicitud de ayuda humanitaria, anexó su historia clínica junto con otros problemas de salud a la nota dirigida a las autoridades rusas.

“Recurrimos a todos aquellos que puedan colaborar con este pedido de un padre desesperado para que pueda recuperar a su hijo de esta horrible situación, sometido a participar de una guerra en el otro lado del mundo”, finaliza el clamor.

Crédito: Esta nota fue elaborada en base a información del portal lalicuadoratdf.com.ar./ La documentación fue aportada por Juan Bettiga, padre de Dante, a Radio Provincia.