Desde la cárcel y a través de una carta, el presunto asesino serial de Jujuy solicitó una reunión a solas con el fiscal

Durante una conferencia de prensa realizada en la sala de prensa del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal Regional Guillermo Beller confirmó que recibió una carta proveniente desde el penal de Gorriti. La misiva, redactada de puño y letra por el presunto asesino serial Matías Jurado, refería sus intenciones de mantener una reunión con el fiscal a solas, aunque no se detalló los motivos del imputado para tal solicitud.

Lo concreto es que Guillermo Beller, respondió la invitación y adelantó que concurrirá a la reunión, con la esperanza de poder conocer ya sea motivaciones del presunto homicida serial o bien atender algún reclamo en relación a su reclusión que pudiera tener Jurado.

Jurado se encuentra detenido desde el inicio de la investigación y alojado en el pabellón Nº 4 de la cárcel ubicada en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy, desde donde solamente salió bajo un fuerte operativo policial y de custodia, para realizar las entrevistas psicológicas con el cuerpo de médicos del Ministerio Público de la Acusación.

Por lo que se supo desde dentro de la institución de reclusión, el detenido se mantiene alejado de la población carcelaria, sin tener contacto con nadie y sin recibir visitas, por lo que este pedido de reunión, genera mucha intriga en las autoridades judiciales.



