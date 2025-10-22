Desde la cárcel, un preso extorsionó a niña entrerriana y le exigía contenido sexual

Una investigación por grooming y ciberacoso sexual infantil culminó en un operativo simultáneo en Entre Ríos, Capital Federal y Buenos Aires, tras la denuncia de una familia de La Paz. La madre de una niña alertó que su hija estaba siendo víctima de extorsiones a través de redes sociales, donde un desconocido le exigía contenidos sexuales bajo amenaza de difundir imágenes previas.

El seguimiento de la causa, encabezada por la Fiscalía de La Paz, permitió descubrir que el autor de los mensajes era un preso de 45 años alojado en la Unidad Nº35 de Magdalena, un penal de máxima seguridad bonaerense. A pesar de su reclusión, el hombre tenía acceso a dispositivos electrónicos desde los cuales contactaba a menores y las coaccionaba para obtener material íntimo.

“La investigación se inició en marzo, cuando una madre advirtió que su hija estaba siendo acosada y extorsionada a través de Instagram con perfiles falsos”, explicó a Elonce el jefe de la División Cibercrimen de Entre Ríos, Ariel Escobar. “La joven estaba en una situación de estrés, no salía de su habitación ni quería ir al colegio, por lo que su madre decidió denunciar”, agregó.

Seguimiento y pruebas claves

Con la intervención judicial, los investigadores realizaron un exhaustivo seguimiento digital de las cuentas involucradas y lograron rastrear la IP hasta el penal bonaerense. Escobar detalló que el sujeto le pedía videos íntimos a la niña y la amenazaba con difundirlos entre sus compañeros de escuela si no cumplía sus exigencias.

El acusado posee frondosos antecedentes policiales y cumple una condena de 15 años por delitos similares. Desde su celda, mantenía contacto con posibles cómplices y se sospecha que formaba parte de una red dedicada al intercambio de material de abuso sexual infantil.

Los elementos incautados

Los elementos incautados

“Se realizaron allanamientos en Hurlingham y otros puntos de la provincia de Buenos Aires, donde se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y material audiovisual con contenido de abuso infantil”, informó el funcionario.

Un perfil reiterado y antecedentes alarmantes

El caso no es aislado. Según registros judiciales, el hombre ya había sido procesado por delitos contra la integridad sexual en causas anteriores. En un antecedente de características similares, una investigación de la Fiscalía Nº5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, reveló que el mismo sujeto había seguido extorsionando a víctimas desde la cárcel, pese a estar condenado, detalló el medio Primerplanoonline.

En aquel expediente se expuso el caso de una adolescente de Ituzaingó, sometida a vejaciones virtuales mediante engaños por redes sociales. El hecho dio origen a la operación “Niñas empoderadas”, que permitió detectar una trama de abusadores digitales que actuaban desde establecimientos penitenciarios.