Desde hoy viernes en Catamarca: jornadas sobre cine y procesos de creación audiovisual en torno a la película “Tamales”

Catamarca Radio y Televisión junto a la Secretaría de Gestión Cultural invitan a participar de dos jornadas sobre cine y procesos de creación audiovisual en torno a la película de origen jujeño “Tamales”. La propuesta busca acercar a realizadores locales, estudiantes y al público general los secretos detrás de la producción cinematográfica.

La programación inicia el viernes 5 de septiembre desde las 18 hs en los estudios del canal de la provincia, ubicados en las instalaciones del CAPE. Ese día, se ofrecerá una charla titulada “De la idea a la pantalla: realización cinematográfica, música y postproducción de sonido en Tamales”, donde los realizadores compartirán su experiencia en el desarrollo de la película, abordando aspectos clave como el plan de rodaje, la preproducción, la elección del elenco, la conformación del equipo técnico, las estrategias de financiamiento y el rol fundamental de la música y la postproducción de sonido en el lenguaje cinematográfico.

El panel estará conformado por Teodoro Ciampagna, guionista y director, y Jerónimo Piazza, músico y postproductor de sonido, moderado por el licenciado Sebastián Espinosa.

La actividad continuará el sábado 6 de septiembre a las 19:30 hs. con la proyección de la película “Tamales” en la Biblioteca Julio Herrera, situada en San Martín 439. También acompañarán la proyección el director y el sonidista de la película. Ambas propuestas son gratuitas y abiertas a todo público.

Acerca de Tamales

Filmada en Jujuy en enero de 2025, bajo la dirección de Teodoro Ciampagna, “Tamales” es un largometraje que narra la intrigante historia de Rosa, una tamalera de la Quebrada de Humahuaca, quien oculta los ahorros de toda su vida en pepitas de oro. Tras su súbito fallecimiento, su familia distópica se sumerge en el conflicto por encontrar la fortuna oculta. En medio de este caos, Matías, su nieto del corazón, se enfrenta a una crucial decisión: escapar de la locura o aceptar su destino.

La producción estuvo en manos de Teo Jachuk, Pablo Aramayo, Alejandro Baiud y Federico Verdier. El elenco principal incluye a Matías Aucapiña y Rosa Raina, junto a Flavia Molina, Guillermo Rocha, Gabriela Bertolone, Pilar Cazón, Pekumbia, Sherman Mendoza, Darío Villaruel, Nicolás Carrizo, Nicolás Javier Gother, Florencia Caliva y Hector Ismael Vilte.