Desde este martes, Catamarca estará presente en los JADAR 2025

Desde el 9 al 14 de septiembre, se disputarán los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025, con epicentro en Rosario, provincia de Santa Fe. Una parte de la delegación catamarqueña partió esta mañana desde el Estadio Provincial Bicentenario, encabezada por el secretario de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte Guillermo Perna y el director de Rendimiento Deportivo Emiliano Salas Porta.

En representación de Catamarca, los atletas que competirán son: Julián Gutiérrez y Victoria Luna Avellaneda (Tiro Deportivo), Santiago Verasay (Gimnasia), Walter Carrizo (Karate), Mikaela Rojas (Judo), Facundo Nieva Biza (Patín), Guadalupe Lobo y Sebastián Coronel (Ciclismo), Samuel Sotomayor Rizo (MTB), Ulises Vergara, Juliana García, María Belén Santillán y Emiliano Díaz (Triatlón) y Hugo Nieto (Atletismo).

Además de Rosario, también habrá competencias en Rafaela y Santa Fe capital, donde se reunirán más de 2.500 atletas olímpicos y paralímpicos de todas las provincias del país, en un total de 55 disciplinas. Este evento tendrá su primera edición como inicio del camino olímpico para los deportistas del país.

    La actividad industrial y de la construcción volvió a caer en julio, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en un contexto marcado por la debilidad del consumo y la volatilidad económica. En la comparación mensual, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una baja del…

    La Selección Argentina visita a Ecuador desde las 20 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en el marco del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Argentina afrontará este martes su último compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial…

    El Ejército Argentino marcó un hecho histórico al estrenar el radar RPA-200M, desarrollado por la empresa estatal INVAP en San Carlos de Bariloche. Este sistema de vigilancia aérea 3D de largo alcance debutó operacionalmente el 26 de agosto, durante el Ejercicio Libertador, en el aeropuerto de Presidencia Roque Sáenz Peña. La operación, que reunió a…

    Desde el 9 al 14 de septiembre, se disputarán los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025, con epicentro en Rosario, provincia de Santa Fe. Una parte de la delegación catamarqueña partió esta mañana desde el Estadio Provincial Bicentenario, encabezada por el secretario de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte Guillermo Perna…

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañanainician los pagos de las Asignaciones de Pago Único, mientras que continúanlos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento. Pensiones No Contributivas Titulares con…

    La ciclista catamarqueña Maité Ovejero se prepara para un desafío de talla mundial. Durante esta semana, participará en el 36° Campeonato Mundial de Mountain Bike UCI 2025, que se llevará a cabo en la localidad de Valais, en los imponentes Alpes suizos. Ovejero, que forma parte de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO), competirá en…