Desde hoy lunes se realiza control focal por Dengue en Catamarca

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal, desde el lunes 15  al viernes 19, en el horario de 8 a 12 horas y de 16 a 19 hs.

Las acciones se realizarán en los barrios: Terebintos Norte Etapa A, B° Autoconstrucción, B° Los Periodistas, B° 130vv Norte, B° Cooperativa, B° 50vv Norte, Terebintos Norte Etapa B, B° 50vv Norte, B° 60vv Norte, B° 52vv Norte, B° 100vv Norte, B° 120vv Norte, B° 140vv Norte, Terebintos Norte Etapa C, B° Papa Francisco, B° Loteo Muzzuco, B° 130vv, 100vv, 50vv, 50vv Norte.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación puede estar sujeta a modificaciones debido al clima.

    Javier Milei presentará hoy lunes el Presupuesto 2026 en cadena nacional

    El presidente Javier Milei presentará este lunes el Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional, en lo que será su primer mensaje tras la derrota legislativa en Buenos Aires. El objetivo del discurso será marcar las pautas económicas y fiscales que guiarán a su gestión el próximo año, con énfasis en la continuidad del déficit cero como un pilar central. El…

    Un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas y su primo en Tucumán

    Un violento hecho conmocionó a Banda del Río Salí este domingo 14 de septiembre de 2025. El mortal suceso se registró alrededor de las 13:00 horas en inmediaciones de las calles Bernabé Aráoz y Perú, a pocas cuadras de las márgenes del río Salí. De acuerdo a las primeras investigaciones, una discusión entre dos primos…

    Desde hoy, el Paso de San Francisco funcionará de lunes a domingo

    Vialidad Nacional informó que a partir de hoy, lunes 15 de septiembre, el Paso Internacional de San Francisco estará habilitado de lunes a domingo, desde las 09:00 hasta las 18:00. El organismo, a su vez, informa que se permitirá el paso del último automóvil por el puesto de control migratorio del país de origen hasta las…

    Catamarca: extraditaron a Pablo Angelina desde Entre Ríos

    En las últimas horas, el nombre de Pablo Fernando Angelina volvió a resonar en el ámbito policial y judicial. El ex empresario de 58 años, recordado por el brutal femicidio de su ex pareja María Belén Galetto en 1998, fue extraditado desde la provincia de Entre Ríos y trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad…

    ANSES: calendario de pagos para hoy lunes 15 de septiembre

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo Titulares de…

