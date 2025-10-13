Desde hoy lunes en Catamarca: cronograma semanal de Control focal por el Dengue

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal, desde hoy lunes 13 al viernes 17, en el horario de 8 a 12 horas y de 16 a 19 horas.

Las acciones se realizarán en Terebintos Sur Etapa 5 (entre Av. Virgen del Valle, hacia el Oeste), barrios Parque Norte Oeste, Centenario, La Gruta Oeste, Portal Norte I (entre, Av. Sagrada Familia, Portal Maipú, Portal Bélgica y C. Publica N°1), Choya Oeste (entre Av. Virgen del Valle, Av. México Oeste, Av. Viejo Camino Choya y Av. Costanera), Las Flores y 144 VV.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación puede estar sujeta a modificaciones debido al clima.