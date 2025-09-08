Desde hoy lunes: cronograma semanal de control focal por Dengue en Catamarca

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal, desde el lunes 8 al viernes 12, en el horario de 8 a 12 horas.

Las acciones se realizarán en los barrios: San Antonio Sur, San Antonio Oeste, San Carlos, La Toma, Altos Verdes I y II, Jesús de Nazareth, René Favaloro, Nueva Catamarca, 80 VV Sur, 21 de Noviembre, Bancario, Loteo Parque Sur, Romis Raiden, 90 VV, 50 VV, 50 VV Sur, La Bombonerita, 80 VV, 30 VV Sur.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación puede estar sujeta a modificaciones debido al clima.