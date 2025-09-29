Radio TV Valle Viejo
Desde hoy lunes: cronograma de Control Focal contra el Dengue en Catamarca

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal, desde el lunes 29 de septiembre  al viernes 3 de octubre, en el horario de 8 a 12 horas.

Las acciones se realizarán Terebintos Sur Etapa 1, B° 80vv, 50vv, 32,vv Norte, B° 40vv Techo Azul, B° 40vv Techo Verde, B° 130vv Norte, B° Loteo Malvinas Argentina, Terebintos Sur Etapa 2.* *entre Av.22 de Abril, Av. Choya, Av. Terebintos, B° Esperanza, B° 60vv Norte, B°Maravilla, B° 62vv y 94vv Norte, B° Torre A, B, C, Terebintos Sur Etapa 3.* *entre calle Las Orquídeas, Padre Pedro Luis Pacheco, Av 22 de Abril, B° 48vv Norte, B° 23 de Abril, B° 26, 26, 50 y 56vv Norte, B° Magisterio en el  Horario de 9 a 12 y de 16 a 19hs

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación puede estar sujeta a modificaciones debido al clima.

