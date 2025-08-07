Desde hoy en Catamarca se realizan las XVI Jornadas de Oncología y el V Congreso Cáncer en la Mujer

Desde este jueves se llevarán a cabo en la Capital las XVI Jornadas Interdisciplinarias de Oncología del Interior-SAC y el V Congreso Cáncer en la Mujer, que cuenta con la organización de la Vicegobernación y el apoyo de la Sociedad Argentina de Cancerología (SAC). Se llevará a cabo del 7 al 9 de agosto bajo el lema “Cáncer en la Mujer”, reuniendo a destacados profesionales nacionales e internacionales para abordar los avances en la lucha contra esta enfermedad.

La sede principal será el Nodo Tecnológico, (Av. Güemes y Av. Virgen del Valle), donde se realizará el acto oficial de apertura este jueves a las 19.30 hs.

El programa del evento, diseñado para ser un espacio de actualización y debate, incluirá diversos módulos y capítulos especializados:

•⁠ ⁠Módulos principales: Se abordarán temas como cáncer de mama y ginecológico , cáncer de pulmón , cáncer digestivo , cáncer urogenital y melanoma.

•⁠ ⁠Capítulos especializados: Se dedicarán sesiones a la psicooncología , la gestión institucional , la estomatología , la enfermería oncológica y la oncogeriatría.