Desde el alto el fuego, los camiones con ayuda humanitaria que entraron a Gaza no cubren ni siquiera las necesidades mínimas

La oficina de prensa de Hamás informó este martes que solo 980 camiones con ayuda humanitaria ingresaron a la Franja de Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre pasado, muy por debajo de los 6.600 previstos. En un comunicado de prensa, la oficina indicó que los convoys incluían 14 camiones con gas para cocinar y 28 camiones cargados con combustible diésel para panaderías, generadores, hospitales y otros sectores críticos, en medio de una grave escasez de suministros esenciales de los que dependen los residentes para su vida diaria.

Añadió que el promedio de camiones que ingresan a Gaza cada día desde que comenzó el alto el fuego es de poco más de 89, en comparación con los 600 diarios previstos, una situación que la oficina describió como “la continua asfixia, el hambre y el chantaje humanitario practicado por la ocupación contra más de 2,4 millones de ciudadanos en Gaza”.

El comunicado advirtió que los limitados suministros no cubren ni siquiera las necesidades humanitarias y de subsistencia mínimas, e instó a un flujo inmediato y constante de al menos 600 camiones diarios, que incluyen alimentos, suministros médicos, artículos de socorro, combustible y gas para cocinar, para garantizar las condiciones básicas de supervivencia.

La oficina reafirmó que las agencias gubernamentales locales siguen listas para coordinarse plenamente con las organizaciones humanitarias y de socorro internacionales para facilitar la entrada de la ayuda y garantizar una distribución justa en todas las gobernaciones e instalaciones vitales de la Franja de Gaza.

Según el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el 10 de octubre, la primera fase incluye la retirada parcial de las tropas israelíes, el intercambio de rehenes y prisioneros, y un aumento significativo de las entregas de ayuda a Gaza.