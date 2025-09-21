Descubren un fósil de dinosaurio con cabeza en forma de cúpula

En una excavación en la localidad de Khuren Dukh, en la cuenca oriental del Gobi, Mongolia, un grupo de paleontólogos descubrió el fósil más completo de una nueva especie de dinosaurio de cabeza abovedada. El equipo, liderado por Tsogtbaatar Chizorig y coautora Lindsay Zanno, determinó que el fósil pertenece a la especie Zavacephale rinpoche, que se cree que tiene entre 108 y 115 millones de años.

Este esqueleto prístino es considerado el espécimen más antiguo y completo de su tipo jamás descubierto, y su hallazgo hace retroceder el registro fósil de este grupo en al menos 15 millones de años. La cabeza abovedada del dinosaurio, bien desarrollada, sugiere que probablemente había alcanzado la madurez sexual antes de su muerte, según publicó el medio especializado Nature.

Los paquicefalosaurios son conocidos por sus gigantescas cabezas, cubiertas por una especie de escudo, que probablemente se utilizaban para chocar cabezas con frecuencia, atraer parejas y defenderse de la competencia. Según los expertos el hallazgo de Zavacephale rinpoche es un importante aporte a la comprensión de la evolución de estos dinosaurios y su lugar en la historia natural.